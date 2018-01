Vasco espera contato de Romário A diretoria do Vasco da Gama disse hoje que espera por um contato do atacante Romário, que deveria se reapresentar no clube na quarta-feira e até o final da tarde de hoje ainda não havia chegado a São Januário. Os dirigentes foram informados que o atacante decidiu prolongar sua estadia no México, onde o Vasco esteve em uma curta excursão, e se refugiou no balneário de Cancún. Ontem, o supervisor do Vasco, Isaias Tinoco, disse que o clube iria esperar pelo jogador até a sexta-feira, mas hoje, os dirigentes já deram indicativos de que pretendem esperar um pouco mais. A expectativa é a de que o craque retorne neste final de semana. A ausência de Romário está sendo entendida no clube como uma insubordinação, mas parece mesmo um protesto. O artilheiro diz estar sem receber há pelo menos quatro meses. O técnico Joel Santana não se mostrou preocupado com a ausência do principal jogador do time. "Vou ficar chateado se ele não me trouxer um presente de lá", ironizou. O volante Anderson deve ser contratado pela diretoria do Vasco nos próximos dias. O jogador, que estava no Atlético-MG, deve assinar um contrato com a duração de seis meses. O lateral-direito Maricá teve seu passe emprestado à Ponte Preta para a disputa do Campeonato Brasileiro.