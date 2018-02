Vasco espera fechar com o veterano atacante Edmundo

Dispensado pelo Palmeiras, o atacante Edmundo deve acertar ainda nesta semana o seu retorno ao Vasco. Ele admite que a negociação está bem encaminhada e só faltam pequenos detalhes para concluí-la. O único entrave é a forma de pagamento da dívida (R$ 14 milhões) que o clube carioca tem com o atleta. Edmundo já deixou claro que não vai abrir mão do dinheiro para atuar pelo Vasco em 2008. Ele também não quer assinar um contrato de longo prazo. Deseja que seu vínculo com o time de São Januário acabe depois do Campeonato Carioca. Depois disso, o atacante de 36 anos estudaria uma renovação.