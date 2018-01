Vasco espera fechar com Romário até 4ª A diretoria do clube deve se reunir com o atacante Romário até quarta-feira para fechar acordo com o ex-atleta do Fluminense. A intenção do Vasco é a de fazer uma proposta para Romário permanecer no clube por quatro meses, ou seja, até o fim do Campeonato Carioca. Mas com possibilidade de estender o prazo por mais alguns meses, dependendo da avaliação da comissão técnica e do próprio Romário.