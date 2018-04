Vasco espera garantir acesso com mais cinco vitórias

"À medida que conseguimos as vitórias, a expectativa de pontos para a subida diminui. Mas não vamos ter jogos fáceis. Teremos que lutar muito", disse o goleiro Fernando Prass.

A única lamentação do técnico Dorival Júnior é não conseguir repetir a escalação do Vasco por dois jogos seguidos: "Tem sempre alguém suspenso ou machucado, perdemos dois ou três jogadores por partida". Por outro lado, ele está feliz com os reservas, pois mesmo fazendo uso constante do banco o time mantém o ritmo e lidera a Segunda Divisão.

Para o duelo contra o Guarani, o treinador tem a equipe praticamente definida. Com a ausência do zagueiro Gian e do volante Nilton, entram no time Titi, que volta de contusão, e Mateus. A única dúvida do treinador está no ataque. Robinho vem jogando como titular, com a saída de Alex Teixeira para defender a seleção sub-20. Mas Adriano o tem substituído em todos os jogos e luta pela vaga.