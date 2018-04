Vasco espera Maracanã lotado novamente contra Ceará

"Espero que o nosso torcedor compareça, acredite e, acima de tudo, apoie com intensidade", disse o técnico Dorival Júnior, convicto de que a partida vai ser "complicadíssima" para o Vasco, que tem três desfalques importantes: o meia Carlos Alberto e os atacantes Aloísio e Élton não jogam.

Na última exibição da equipe carioca no Maracanã - vitória por 4 a 0 sobre o Ipatinga, no último sábado -, a torcida cruzmaltina quebrou o recorde de público de todas as divisões do Brasileiro. Nada menos que 79 mil torcedores apoiaram o time o tempo inteiro. Foi um show à parte.

Sem Aloísio e Élton, Alan Kardec ganhou nova oportunidade no ataque cruzmaltino. Ele já jogou 14 vezes neste ano, duas como titular, e marcou dois gols. Espera, portanto, melhorar o rendimento para ser mais aproveitado no time. A chance lhe foi dada.