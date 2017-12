Vasco espera negociar o meia Felipe A diretoria do Vasco espera uma posição do empresário do meia Felipe, Reinaldo Pita, para poder negociá-lo. O clube vascaíno tem direito a R$ 1 milhão e 700 mil caso o jogador seja vendido, independente do time para o qual ele seja negociado. Em relação ao time, o técnico Evaristo de Macedo segue treinando os jogadores para a Copa dos Campeões. O treinador ainda espera a contratação de reforços e, como o Vasco está sem dinheiro, a solução será buscar jogadores nos times pequenos do Rio de Janeiro, como Americano e Bangu. "Já estamos observando alguns jogadores dessas equipes há algum tempo", revelou Evaristo. "Vamos enfrentar boas equipes como o Palmeiras e o Bahia e temos que estar preparados." O treinador não quis citar nenhum nome, mas disse que existem três ou quatro atletas do Americano que o agradam.