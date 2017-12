Vasco espera pela volta de Ramon em 2004 Prestes a perder o atacante Edmundo, que não deseja mais atuar pelo Vasco em 2004, a diretoria do clube carioca está próximo de anunciar o retorno do meia Ramon, que defendeu o Verdy Tokio, do Japão, este ano. Apesar dos boatos de que Fluminense e Internacional-RS estariam interessados na contratação do jogador, apenas o time vascaíno fez contato. ?O Vasco já falou comigo, mas tudo ainda é muito superficial. Não existe nenhum acordo, somente o interesse deles?, afirmou Ramon, lembrando das alegrias que teve na equipe do Rio. Foi vestindo a camisa cruzmaltina que o atleta conquistou títulos importantes como o Campeonato Brasileiro, de 1997, e a Taça Libertadores, de 1998. Ramon, porém, garante que somente definirá seu destino quando analisar todas as propostas que receber. ?Posso voltar para o Brasil ou ir para a Europa. Irei escolher a que for melhor para mim e minha família.? O jogador vai passar as férias em Belo Horizonte e espera resolver sua situação em breve.