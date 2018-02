Vasco espera pela volta de Róbson Luís O atacante Róbson Luís chega nesta terça-feira ao Rio para assinar sua renovação de contrato, por um ano, com o Vasco. O jogador, que está de férias em Salvador, disse não ter sido procurado por um clube árabe e reafirmou sua intenção de permanecer na equipe carioca para a temporada de 2005. "Não sei de proposta alguma do mundo árabe. O certo é que dei minha palavra ao José Luiz (Moreira, vice-presidente de Futebol) de que quero permanecer no Vasco", contou Róbson Luís, que teria recebido uma proposta de transferência do Al Ittihad. "O meu desejo é o de ficar. Meu procurador vai discutir os detalhes que faltam do contrato." Além de Róbson Luís, nesta terça-feira o Vasco pode anunciar o troca-troca com o Cruzeiro envolvendo o goleiro Fábio. O clube carioca, que em princípio desejava receber o goleiro Jéfferson e o atacante Alex Alves, emprestados ao Botafogo, poderá ter o atacante Alex Dias, ex-Goiás, além de uma compensação financeira.