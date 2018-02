Vasco espera pelos gols de Muriqui O atacante Muriqui deve ser a principal novidade do Vasco para o confronto pelas oitavas-de-final da Copa do Brasil, contra Vitória ou Baraúnas-RN, no dia 13 de abril. Ele está em fase final de recuperação de sucessivas contusões na coxa e pode fazer seu primeiro jogo na temporada. No momento, treina para melhorar seu preparo físico e a parte técnica também. Apontado em São Januário como uma promessa de craque, Muriqui não teme que sua carreira seja marcada por problemas de contusão. Agradece a diretoria pela confiança e compreensão e espera retribuí-la com boas atuações na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Em conversas reservadas, alguns dirigentes vascaínos chegaram a comentar que o comportamento do jogador fora de campo estava prejudicando sua recuperação. Não descartavam, inclusive, rescindir o contrato do atacante, caso ele não mudasse de postura. "Estou pronto para dar a volta por cima e mostrar o meu valor. Quero dar alegrias ao torcedor do Vasco", declarou Muriqui, contratado ao Madureira em 2004.