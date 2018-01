Vasco espera por um Flamengo zangado O técnico do Vasco, Antônio Lopes, disse nesta quinta-feira esperar um clássico mais difícil do que o normal contra o Flamengo, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. De acordo com o treinador, a perda do título da Copa do Brasil vai fazer o Rubro-Negro buscar a vitória a todo momento. "Normalmente, o Flamengo já é um adversário complicado. Como vem de derrotas no Brasileiro e ainda deixou de ser campeão, nosso trabalho fica dificultado", afirmou Lopes. O treinador, porém, negou que o Vasco vá realizar uma marcação especial no meia Felipe. "Ele é um jogador que merece atenção especial. Fui eu quem o lançou no futebol profissional e depois o escalei no meio, tirando-o da lateral-esquerda", disse Lopes. Para esta partida, ele conta com o retorno de Marcelinho, recuperado de contusão. O atacante Edmundo, com uma lesão no joelho, será desfalque novamente.