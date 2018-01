Vasco espera recuperação de contundidos O técnico Antônio Lopes ainda não sabe o time do Vasco que vai escalar para enfrentar o Bahia na decisiva partida de volta pela Copa do Brasil, na quarta-feira. Ele tem seis atletas com problemas de contusão e espera pela decisão do médico Clóvis Munhoz, nesta terça, para saber quais poderão atuar. "Estou na dependência do departamento médico me liberar os jogadores", disse Antônio Lopes. "Vamos ver o que acontecerá amanhã." O meia Marcelinho Carioca, com uma contusão muscular na coxa direita, é a principal preocupação. O jogador tentará participar do treino coletivo nesta terça-feira para poder confirmar sua escalação. Os outros problemas de Antônio Lopes são os atacantes Souza, com dores musculares, e Cadu, torção no joelho direito, além de Bruno Lazaroni, estiramento no músculo posterior da coxa esquerda, e o zagueiro Alex, com dores no joelho direito. Já o zagueiro Wellington Paulo cumpre suspensão automática.