Vasco espera recuperação de contundidos Com muitos problemas de contusão, o técnico Geninho começou a montar o time do Vasco que vai enfrentar o Friburguense, domingo, pela semifinal da Taça Rio. Sem Marcelinho Carioca, que não atua mais na competição, ele ainda aguarda a recuperação do goleiro Fábio e dos meias Cadu e Róbson Luís. Os três voltaram aos treinos nesta quinta-feira e devem ter condições de jogo. "São coisas do futebol. Espero que todos, com exceção do Marcelinho, possam jogar contra o Friburguense", afirmou Geninho. Sobre o fato de os demais clubes cariocas estarem buscando reforços enquanto o Vasco está parado, o treinador foi enfático. "Estamos realizando um trabalho de renovação. Mas é claro que se houver possibilidade, vamos tentar contratar."