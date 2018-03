Vasco espera recuperação dos contundidos O técnico Antonio Lopes espera o parecer dos médicos do Vasco sobre o estado clínico do lateral Russo e dos meias Léo Lima e Bruno Lazaroni. Só depois disso vai definir o time que enfrenta o Fluminense, no clássico de domingo, no Maracanã. Os três já desfalcaram a equipe vascaína no jogo de meio de semana, contra o Bahia. Nesta quinta-feira, o presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Luiz Zveiter, tranqüilizou o clube ao afirmar que o atacante Edmundo poderá jogar pela Copa do Brasil.