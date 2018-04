Vasco espera Romário em Bom Jardim O Vasco ganhou três reforços nesta sexta-feira com a confirmação de que o atacante Romário e os laterais-esquerdo Gilberto e Felipe viajam neste sábado para Bom Jardim, na região serrana, onde a equipe realiza a pré-temporada para 2002. Apesar de não ter sido anunciado oficialmente, a viagem do artilheiro indica que sua situação contratual foi resolvida, já que esta era uma condição para sua reapresentação ao clube. Já Felipe retorna ao elenco depois de várias brigas com o presidente Eurico Miranda. Romário voltou a realizar trabalhos físicos na manhã de hoje em São Januário com o objetivo de aprimorar seu condicionamento. O técnico do Vasco, Evaristo de Macedo, festejou a ida do atacante. "Embora ainda esteja em conversações, ele quer se juntar ao elenco", disse o treinador. Os laterais-esquerdo Gilberto e Felipe resolveram suas questões contratuais com o Vasco e renovaram contrato por seis meses. Segundo Evaristo, Felipe será aproveitado no meio-de-campo e é o substituto ideal para o meia Juninho Paulista, que foi para o Flamengo. A comissão técnica do Vasco decidiu antecipar a volta do time ao Rio tão logo o gramado de São Januário esteja em condições para treino. No domingo, Evaristo comanda o seu primeiro jogo, contra o Madureira, em Bom Jardim. Ele deve testar a equipe que enfrenta a Ponte Preta, no dia 20, na estréia no Torneio Rio- São Paulo.