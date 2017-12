Vasco espera surpreender o Grêmio O Vasco ainda vive o fantasma do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, embora esteja nove pontos à frente do Grêmio e seis do Bahia. Para afastar de vez esta ameaça, o time precisa vencer amanhã o próprio Grêmio, às 18 horas, no Estádio Olímpico. Mas os jogadores vascaínos reconhecem que a tarefa não será fácil, principalmente porque o adversário quer sair da lanterna da competição. "Eles vão vir pra cima desde o início da partida. Temos que ter atenção o tempo todo para não sofrermos nenhum gol", afirmou o volante Da Silva. O atleta, porém, destacou que o Vasco pode se aproveitar de um possível desespero do Grêmio em obter a vitória e, assim, explorar os contra-ataques e conquistar um bom resultado. A novidade no Vasco será o retorno do atacante Edmundo, recuperado de contusão. O jogador formará a dupla de ataque ao lado de Valdir e espera dar uma alegria à torcida. Neste ano, ele sofreu nada menos do que oito contusões e se diz em dívida com os torcedores. E o técnico Mauro Galvão vai efetuar uma outra mudança na equipe. O meia Beto está fora dos planos do treinador e nem sequer seguiu com a delegação para o Rio Grande do Sul. Com isso, o volante Rodrigo Souto, recuperado de uma entorse no tornozelo direito, foi confirmado no time titular. "Estou sempre à disposição para atuar. Eu quero é ajudar o Vasco", disse o jogador. Mauro Galvão, por sua vez, voltou a afirmar que não há titulares absolutos na equipe carioca. "Somos um grupo e todos têm condições de atuar." Na armação do ataque, o treinador escalou Morais, demonstrando total confiança no atleta como organizador do meio-de-campo.