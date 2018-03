Vasco está em alerta para a semifinal A derrota para o Friburguense, por 2 a 1, na fase de classificação da Taça Rio, ligou o sinal de alerta no Vasco. Tanto os jogadores quanto o técnico Geninho consideram que a semifinal contra o próprio time de Friburgo, domingo, será um dos jogos mais complicados da equipe vascaína no Campeonato Carioca. Nos últimos dias, palavras como concentração e respeito têm feito parte do discurso do elenco vascaíno. "Não posso dizer que será mais fácil enfrentar o Friburguense do que o Fluminense. Mas não teremos moleza. Eles foram o destaque do segundo turno", afirmou Geninho. "Temos de trabalhar duro durante a semana e nos esforçar para chegar à final", disse o volante Rodrigo Souto. Nesta terça-feira, o goleiro Fábio não participou do treinamento por causa de uma inflamação no pé direito. De acordo com o médico do Vasco, Alexandre Campello, o jogador não deve desfalcar a equipe na partida com o Friburguense. "Ele fará massagem e musculação e nem sequer preocupa."