Vasco está perto de acertar com Petkovic Para esquecer o quarto título do Campeonato Carioca perdido para o Flamengo nos últimos seis anos, a diretoria do Vasco da Gama pretende anunciar, nos próximos dias, a contratação do meia Petkovic. O jogador está sem clube e declarou recentemente que deseja voltar ao time de São Januário. Segundo o vice-presidente do Vasco, José Luís Moreira, faltam pequenos detalhes para o retorno do sérvio. Os dirigentes vascaínos também buscam um lateral-direito, um zagueiro e um atacante. Todos, caso sejam contratados, chegarão ao Vasco com o Campeonato Brasileiro em andamento. Para a estréia, quinta-feira, contra o Criciúma, o time deve ser o mesmo que enfrentou o Flamengo na decisão carioca. O meia Marcelinho Carioca e o atacante Alex Alves, machucados, continuam desfalcando a equipe. Nesta segunda-feira, o meia Beto ressaltou que o Vasco não pode se abater com a perda do título. "Temos que dar seguimento ao trabalho. É claro que precisamos de reforços. Com a chegada de jogadores experientes mesclados aos jovens talentos que temos aqui, vamos lutar pelo primeiro lugar do Brasileiro", disse o atleta.