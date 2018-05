Vasco está perto de fechar com técnico Antônio Carlos Antônio Carlos Zago, que estava no São Caetano, deve ser o novo técnico do Vasco. A afirmação foi feita nesta terça-feira pelo presidente do clube carioca, Roberto Dinamite, durante o Footecon, fórum de futebol realizado no Riocentro, zona oeste do Rio de Janeiro. O cargo está vago desde a saída de Dorival Júnior.