Vasco está próximo de contratar o zagueiro Gustavo As negociações do Vasco para contratar por empréstimo o zagueiro Gustavo, do Cruzeiro, avançaram bastante e podem ser concretizadas já nesta quarta-feira. Representantes dos dois clubes e do jogador se reuniram nesta terça para tratar do assunto, ficando perto do entendimento.