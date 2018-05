Vasco estende contrato do atacante Thalles até março de 2017

RIO - A segunda-feira foi de folga para o elenco do Vasco, que no domingo empatou em 1 a 1 com o Flamengo na primeira partida da decisão do Campeonato Carioca. Mas o clube aproveitou o dia livre dos jogadores para fechar a renovação do atacante Thalles, cujo vínculo anterior encerraria em 2015.

O jogador de 18 anos ampliou seu contrato com o Vasco até março de 2017. Apesar de ser reserva na equipe de Adilson Batista, Thalles já marcou quatro gols no Carioca e é um dos jogadores mais acionados pelo treinador durante as partidas.

A renovação do vínculo foi divulgada pelo próprio atacante. "Muito feliz assinando meu novo contrato com o Vasco!", escreveu Thalles na legenda de uma foto que postou em sua conta numa rede social. O novo contrato já foi registrado na Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) e na CBF.