Vasco estende contrato do volante Bruno Cosendey até o fim de 2020

A diretoria do Vasco anunciou, nesta sexta-feira, a prorrogação do contrato do volante Bruno Cosendey, de 20 anos, até o fim da temporada de 2020. O vínculo profissional do jovem atleta com clube alvinegro terminaria em 2018.

Bruno Cosendey integrou a equipe campeã carioca sub-20 deste ano e acumula também convocações nas divisões de base da seleção brasileira. O jogador foi utilizado na equipe principal pelo técnico Milton Mendes na partida contra o Bahia, válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro - vitória do Vasco por 2 a 1, no Rio de Janeiro.

"Estou muito feliz. Já são 10 anos vestindo a camisa do Vasco e agora estou podendo estender o vínculo por mais três anos. É uma felicidade tremenda. Não só minha, mas de toda a minha família. Gostaria de agradecer ao clube pela confiança. A expectativa é a melhor possível, até pelo fato de ter a chance de disputar a Libertadores, uma competição que não jogamos faz um tempo. Vou buscar uma boa pré-temporada para fazer um grande ano", declarou Bruno Cosendey em entrevista ao site do Vasco.

A permanência do jogador faz parte de uma filosofia implementada pelo clube cruzmaltino de aproveitar talentos formados em São Januário. Nesta temporada, a comissão técnica vascaína deu chances a vários atletas da base e alguns se destacaram, entre eles: os atacantes Paulinho, Paulo Vitor e o meia Mateus Vital.

Tais nomes foram fundamentais para o time alvinegro no recém-terminado Brasileirão. Paulinho e Mateus Vital, por exemplo, fizeram os gols do Vasco na vitória por 2 a 1 sobre a Ponte Preta, na última rodada do Nacional, que colocou o clube carioca entre as equipes que garantiram vaga na próxima edição da Copa Libertadores.