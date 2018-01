Vasco estréia como favorito ao título O Vasco foi a equipe carioca que mais investiu em reforços, contratando jogadores de renome no futebol brasileiro: o meia Marcelinho Carioca e o atacante Marques. Na abertura do Campeonato Estadual de 2003, o clube estréia contra o América, no conhecido "clássico da paz", amanhã, às 16h, em São Januário. Marcelinho Carioca e Marques, que estavam com dores musculares, estão confirmados na equipe e vão formar o "quarteto mágico" ao lado do meia Petkovic e do atacante Valdir. No entanto, o técnico vascaíno Antônio Lopes tem problemas com a defesa. "Só podemos dizer que somos favoritos depois de a bola rolar", disse o meia Petkovic. "Precisamos obter as vitórias, porque não adianta ter um bom time no papel e dentro de campo não corresponder." O zagueiro Wellington Paulo não conseguiu a regularização do seu passe e foi impedido de atuar contra o América. Para seu lugar, o treinador escalou Rogério Pinheiro. Já Alex, com dores musculares será substituído por Rogério Correia. Já o América quer mostrar que o time não está no Estadual apenas para fazer figuração. Apesar do otimismo, o técnico Alfredo Sampaio não vai poder escalar o experiente goleiro Vagner, ex-Botafogo. Com isso, o zagueiro Jorge Luís e o meia Camilo serão os principais responsáveis por comandar a equipe. "Nossa principal preocupação será a de não deixar espaços para os jogadores vascaínos", disse Alfredo Sampaio. "Alertei todos os jogadores sob suas responsabilidades e procurei motivá-los ao máximo."