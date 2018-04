Vasco estréia e já pensa no título Depois de renovar o contrato do artilheiro Romário, o Vasco começa a disputa do Torneio Rio-São Paulo, contra a Ponte Preta, neste domingo, às 16 horas, em São Januário, como um dos favoritos para a conquista do título da competição. O clube ainda contratou o atacante Donizete, que sem condições físicas, não vai atuar. Romário disse estar empolgado para a disputa do Rio-São Paulo, principalmente, porque pode representar sua volta à seleção brasileira. O artilheiro espera ter boas atuações para convencer o técnico da seleção, Luiz Felipe Scolari, a convocá-lo. "Esta competição é a primeira do ano. Quero voltar para a seleção, quero ir à Copa do Mundo na Coréia e Japão e, por isso, tenho de fazer gols e ter um bom desempenho nas partidas", disse Romário. "Tenho a certeza de que o Luiz Felipe vai sempre convocar os melhores." Para o confronto contra a Ponte Preta, o técnico do Vasco, Evaristo de Macedo, escalou o atacante Ely Tadeu para ser o companheiro de Romário no ataque. O treinador mais experiente em atividade no Brasil, acredita que a juventude da equipe, combinada com a experiência de alguns jogadores, vai dar um "equilíbrio perfeito" ao time. Evaristo chegou ao Vasco, no início do ano, para substituir o Paulo César Gusmão, que preferiu ser o auxiliar-técnico de Vanderlei Luxemburgo no Palmeiras. O treinador vascaíno já conquistou a todos no clube e isso tem facilitado seu trabalho com os jogadores.