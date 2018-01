Vasco estréia na Mercosul com derrota Desfalcado do artilheiro Romário e do meia Juninho Paulista, o Vasco perdeu para o Universidad Católica, em sua estréia na Copa Mercosul, por 2 a 1, nesta terça-feira à noite, em Santiago, no Chile. Atual campeão da competição, a equipe carioca conseguiu impor seu ritmo de jogo no primeiro tempo, mas o empate chileno no início da etapa final da partida desestabilizou o time brasileiro. A primeira oportunidade da partida foi para o Universidad, com o atacante Nuñez, que chutou para fora, aos nove minutos. Em seguida, o meia Valdebenito chutou forte, de fora da área, e obrigou o goleiro Hélton a fazer uma bela defesa. O Vasco não se intimidou com as jogadas ofensivas do adversário e, aos 18 minutos, o estreante meia Botti cruzou a bola para a área, o atacante Paulo César desviou, e seu companheiro de ataque, Euller, inaugurou o marcador. O meia Ormazábal quase empatou a partida em um chute forte, de fora da área, que foi desviado pela zaga vascaína e defendido por Hélton. A bola ainda tocou no travessão antes de sair. O meia Pedrinho, do Vasco, também acertou uma bola na trave, aos 45 minutos. No segundo tempo, o Universidad surpreendeu o Vasco e igualou o marcador, com um gol relâmpago, do meia Valdebenito, que chutou de perna esquerda, no ângulo direito de Hélton, aos dois minutos. Após o gol, os jogadores vascaínos ficaram perdidos na partida e não conseguiram repetir o bom desempenho no primeiro tempo. O Universidad desperdiçou várias oportunidades antes de virar o confronto, com o meia Mirosevic, que entrou no lugar do lateral-esquerdo Ponce, aos 36 minutos, em uma falha da defesa do Vasco. Sem conseguir armar suas jogadas ofensivas, a equipe carioca foi anulada pela chilena.