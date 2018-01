Vasco estréia no Carioca com desfalques O Vasco será o clube grande responsável em abrir o Campeonato Carioca 2004. Atual campeão da competição, o time vai enfrentar a Portuguesa, às 16 horas, em São Januário, com vários desfalques. O principal deles será a ausência do meia Marcelinho Carioca, que recentemente voltou à equipe após uma passagem pelo futebol árabe. O jogador sente dores musculares e ainda não tem previsão de quando vai estrear. Com isso, o técnico Geninho deve avançar o meia Beto para que ele atue ao lado do jovem Morais. Na marcação do meio-de-campo, Ygor e Rodrigo Souto terão a incumbência de impedir os avanços dos atacantes da Portuguesa. Quando Marcelinho estiver em condições de jogo, Beto será recuado e Rodrigo Souto deverá ir para o banco de reservas. Outro problema que Geninho teve de resolver para a estréia está na zaga. Os titulares Wescley e Henrique se machucaram e foram vetados pelos médicos. Neste caso, o treinador vai formar a defesa com uma dupla que nunca atuou junta antes: Fabiano e Santiago. "É uma perda considerável. Sem contar a falta de entrosamento entre ambos", afirmou Geninho. Apesar dos desfalques, o lateral-esquerdo Victor Boleta acredita na vitória. O jogador, que disputa o seu primeiro Carioca com a camisa vascaína - ele pertencia ao Volta Redonda - ainda disse não temer uma possível pressão da torcida pela conquista de um bom resultado. "Fizemos uma boa pré-temporada e vamos estrear vencendo." O atacante Valdir, um dos atletas mais experientes do grupo, reconheceu que o Vasco terá dificuldades para derrotar a Portuguesa. "A primeira partida é sempre difícil para todos os times. Mas estaremos em casa e vamos entrar com tudo", afirmou.