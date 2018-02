Vasco estréia sem o ataque titular O Vasco, campeão Carioca de 2003, estréia no Campeonato Brasileiro, contra o Guarani, neste sábado, no estádio Brinco de Ouro, às 18h, sem seu ataque titular. Valdir, com dores musculares, e Marques, contundido no tornozelo direito, serão substituídos por Cadu e Souza. Apesar dos problemas, o técnico do Vasco, Antônio Lopes, procurou manter a tranqüilidade. Lembrou que o time possui um bom conjunto e precisará superar essas e outras dificuldades se quiser alcançar seu quinto título de campeão brasileiro. O treinador ainda argumentou que a ausência de atletas deve ser uma constante durante os oito meses de competição. Sobre o Guarani, Lopes elogiou a qualidade do adversário. "Eles têm um time bem armado e até estão classificados para a próxima fase da Copa do Brasil", afirmou o treinador. "Tem o Lúcio no ataque, que é bem rápido. O Paulão na zaga e o Esquerdinha na lateral são bons jogadores. Principal jogador do Vasco, Marcelinho Carioca, diz estar ciente de que será o responsável por comandar a equipe dentro de campo. Ele ressaltou a qualidade do elenco vascaíno e pediu a todos os companheiros que usem a empolgação pela conquista do Carioca para ajudar o time no Brasileiro. "A festa já acabou há muito tempo. Entraremos um uma nova e difícil competição com o pensamento de ganhar", frisou.