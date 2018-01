Vasco estuda contratação de Amaral O presidente do Vasco Eurico Miranda já havia decretado o fim das contratações para a temporada 2003. Com a chegada do atacante Marques e do meia Marcelinho Carioca, a folha salarial passou a girar em torno de R$ 800 mil, valor considerado limite pelo dirigente. Mas o volante Amaral, que está no futebol turco, foi oferecido ao clube vascaíno e sua contratação está em estudo pela diretoria. Amaral deseja voltar ao futebol brasileiro e o Vasco seria uma boa opção, pois teve uma boa passagem pelo clube. Apesar do possível retorno do atleta, o técnico Antônio Lopes declarou que já conta com vários nomes para a posição.