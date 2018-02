Vasco: Eurico não quer ajuda do Fla O presidente Eurico Miranda prefere ver o Vasco de volta à zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro a torcer pelo Flamengo no jogo desta terça-feira, contra o Atlético-MG, no Rio. Explica-se: caso a equipe mineira vença, o clube de São Januário retornará à zona de risco. ?Em relação ao Flamengo, torcer sempre contra e para perder de muito?, declarou Eurico Miranda, para em seguida prosseguir. ?O dia que o Vasco precisar do Flamengo para se recuperar estará morto?, disse, lembrando que se a partida contra o Figueirense não tivesse sido anulada a equipe cruzmaltina estaria à frente do rival. ?Torcer para o Flamengo nunca, nem na outra encarnação?, concluiu o presidente do Vasco. REPETECO ? O Vasco repetirá nesta quarta o jogo anulado contra o Figueirense, em São Januário. Na ocasião, o time cruzmaltino venceu por 2 a 1, com um gol de pênalti inexistente, feito por Romário ? o árbitro Edilson Pereira de Carvalho, um dos pivôs do esquema de manipulação de resultados, assinalou a infração.