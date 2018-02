Vasco evita polêmicas e espera gol mil de Romário O presidente do Vasco, Eurico Miranda, quis evitar um confronto direto com Bebeto de Freitas, do Botafogo, nesta sexta-feira, e disse que o Vasco não tinha nada a ver com a distribuição da carga de ingressos do clássico deste domingo, no Maracanã. ?Sobre essas questões quem tem de responder é a federação?, afirmou. Nesta sexta, a expectativa em São Januário era pela presença de Romário no treino, que não estava confirmada. O camisa 11 compareceu ao clube e falou de sua ansiedade pela possibilidade de fazer o gol mil o mais rápido possível. ?Não tenho dormido quase nada. O gol mil não sai da minha cabeça e quero logo acabar com essa agonia?, disse o atacante, que foi chamado pelo técnico Renato Gaúcho para uma conversa reservada. Em campo, Romário ensaiou cobranças de pênaltis, como já fizera na véspera. Ele já disse que espera repetir o feito de Pelé exatamente da mesma maneira. ?Com um pênalti, dá tempo de todos os meus amigos verem o lance, até aqueles que, vendo o jogo pela TV, podem ter dado um pulinho no banheiro?, brincou. Nesta sexta, ele marcou cinco gols em seis tentativas.