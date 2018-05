Vasco exibe confiança e garante não temer pressão

"A gente vê isso na torcida. Nos dois jogos contra o Fluminense e no último contra o Flamengo tivemos mais posse de bola, dominamos o jogo e o torcedor sabe que estamos nos esforçando. Tanto que temos artilheiro e a melhor defesa do campeonato. Às vezes um treino secreto, um trabalho a mais, faz toda a diferença", disse.

Rodrigo também lembrou que o Vasco soube lidar com a pressão do Fluminense ter a vantagem do empate nas semifinais do Campeonato Carioca. "Nossa equipe aprendeu a jogar com pressão. Tem que saber jogar com o regulamento, o que o Fluminense não conseguiu. Faltando um jogo é reta final, vocês podem esperar um time diferente dos últimos três jogos", afirmou.

Porém, Rodrigo minimizou o efeito psicológico negativo que a eliminação na fase de grupos da Copa Libertadores pode ter sobre o Flamengo na final deste domingo. "Cada um tem seus problemas, não estou preocupado com o momento psicológico do Flamengo. O que a gente se importa é como eles vão jogar taticamente. Temos problemas também e vamos cuidar disso, como a ausência do Everton Costa e quem vai substituí-lo", comentou.

O zagueiro vascaíno também avisou que a ausência de Everton Costa, suspenso, não vai alterar a postura tática da equipe dirigida por Adilson Batista. "Encontramos um bom padrão de jogo. Vamos manter uma marcação forte, uma boa posse de bola e uma postura ofensiva, apesar da ausência do Everton Costa. A mentalidade agora é achar um bom substituto para o time não cair na parte ofensiva", concluiu.