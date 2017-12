Vasco: exigências para jogar Rio-SP O Vasco enviou carta à Liga Rio-SP onde descreveu suas exigências para participar do torneio. O clube, que confere à Rede Globo a crise financeira pela qual passa, exige garantias de que a emissora lhe pagará cota igual aos demais clubes envolvidos no Rio-SP. A seguir um trecho da carta: "Em razão desse fato, servimo-nos da presente para comunicar a V.Sa. que, para a participação do nosso clube no Torneio Rio-São Paulo de 2002, torna-se necessário que o VASCO DA GAMA tenha absolutas e formais garantias por parte da Rede Globo, assegurando que o clube receberá, integralmente, sem qualquer desconto ou cobrança de eventuais débitos anteriores, as cotas relativas a essa competição, já definidas com o Presidente dessa Liga, as quais não poderão ser inferiores às cotas pagas a qualquer outra agremiação."