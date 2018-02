Vasco: explorar "desunião" do rival O técnico Geninho quer ver o Vasco da Gama explorando o ambiente de desunião do elenco do Palmeiras para vencer o time paulista neste domingo, às 16 horas no Estádio Parque Antártica, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, e melhorar sua colocação na tabela de classificação no Nacional. O retrospecto recente do clube de São Januário em confrontos com a equipe paulista é favorável: não perde há seis jogos. "Nunca é bom para um clube, ter um grupo que sempre briga, todo mundo sabe disso. Mas não quero falar muito sobre um assunto que não me pertence, mas acho que o Vasco pode tirar proveito dessa situação", declarou Geninho, referindo-se à discussão entre o volante Magrão e o atacante Thiago Gentil, e à troca de agressões entre o laterais Lúcio e Daniel, durante o treinamento nesta semana. Apesar de Geninho ter torcido para que o atacante Vágner Love não atuasse nesse confronto, por causa de sua negociação para o CSKA, da Rússia, o artilheiro vai jogar. Para o treinador, a presença do atleta em campo dá mais qualidade ao Palmeiras, e, por conseqüência, preocupa ainda mais a zaga vascaína, que será formada por Serjão e Henrique. Apesar da boa convivência entre os jogadores, problemas também não faltam em São Januário. Em meio à saída de atletas para o futebol do exterior, Geninho foi obrigado a escalar Coutinho no lugar de Beto, que se transferiu para o Sanfreece Hiroshima (Japão). O meia Róbson Luiz, que negocia com o mesmo time japonês, está se despedindo do Vasco, mas vai atuar. Recentemente, o Vasco perdeu também Marcelinho para o Ajaccio, da França. O próximo deve ser o goleiro Fábio, recém-convocado para a seleção brasileira. O atleta tem proposta do Benfica e já admitiu ter interesse em atuar no futebol europeu. O laterais Chiquinho e Diego vão iniciar a partida e terão a oportunidade de provar que podem ser úteis ao time vascaíno. O ataque será formado por Valdir, artilheiro do Campeonato Carioca com 14 gols, e Alex Alves, que não participou de dois treinos com bola durante a semana porque chegou atrasado ao clube, para irritação de Geninho. "Esse rapaz todo dia tem algum problema", disse Geninho, na primeira ocasião, referindo-se a Alex Alves, que ainda trava um duelo diário com a balança.