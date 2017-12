Vasco fabricará o próprio uniforme O lançamento da grife " VG Vasco" foi a grande surpresa prometida pelo presidente do Vasco Eurico Miranda, como presente aos torcedores pelo aniversário de 103 anos que o clube festeja nesta terça-feira. Cerimônia realizada nesta noite, o diregente apresentou os novos uniformes do clube que a partir de agora confeccionará seu próprio material esportivo. Em entrevista a Agência Estado no último dia 4, o presidente do Vasco já havia anunciado a criação da nova grife. Segundo o dirigente a medida foi tomada para que o clube não dependa mais de empresas multinacionais para a confecção de seu material esportivo. O novo uniforme da equipe de futebol traz a marca "VG Vasco" na manga da camisa que traz ainda 8 estrelas ( quatro simbolizando o Tetracampeonato Brasileiro, uma pelo campeonato de terra e mar, uma pela Copa Mercosul, uma referente ao compeonato sul americano de 1948 e uma Taça Libertadores da América de 1998) acima da Cruz de Malta.