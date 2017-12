Vasco fará pré-temporada em Minas A diretoria do Vasco divulgou nesta segunda-feira o local onde o elenco realizará a pré-temporada para o Torneio Rio-São Paulo. Será em Varginha, no interior de Minas Gerais, e a viagem da delegação está prevista para o dia 3 de janeiro. A permanência do técnico Paulo César Gusmão ainda não foi definida pelo clube. A de Romário também não. O atacante estipulou até o dia 18 deste mês o prazo para que a diretoria lhe faça uma proposta de renovação de contrato. O treinador, no entanto, deverá se reunir esta semana com o presidente Eurico Miranda para acertar seu futuro.