Vasco faz 2 a 1 e elimina o Sergipe Depois de muitas dificuldades e uma atuação irregular, o Vasco conseguiu se classificar à próxima fase da Copa do Brasil, ao vencer, de virada, o Sergipe, por 2 a 1, nesta quarta-feira à noite, em São Januário. Com o resultado, a equipe carioca enfrenta, agora, o Santa Cruz-PE, em partida prevista para o dia 27. O Vasco fez um primeiro tempo irreconhecível, errou passes e, apesar de criar várias jogadas ofensivas, não conseguiu finalizá-las. O meia Felipe voltou a se destacar, pois organizou a maior parte dos ataques e teve uma bela atuação, marcando o gol da vitória. O Sergipe limitou-se aos contra-ataques. Sem muitas pretensões, a equipe nordestina passou a explorar os erros do Vasco. Aos 44 minutos, o lateral-esquerdo Eduardo cruzou a bola e o atacante Maurício inaugurou o marcador, chutando, da entrada da área, no canto direito do goleiro Hélton. A expulsão do volante Ricardo Bóvio, logo aos 8 minutos do segundo tempo, mostrou que o Vasco continuou desorganizado e sendo envolvido pela marcação do Sergipe. Diante dos erros adversários, o time nordestino procurou organizar mais jogadas ofensivas. Em uma delas, o atacante Edvan recebeu a bola sozinho na área, mas chutou para fora. Em uma cobrança de falta, Felipe lançou a bola para o atacante Euller, que driblou o zagueiro sergipano Miguel Ruela, e chutou no canto esquerdo do goleiro Aloísio, igualando o marcador, aos 17 minutos. Cinco minutos depois, Romário fez bela jogada, tocou para Felipe, que marcou o segundo gol do Vasco.