Vasco faz 4 a 2 sobre o Macaé e lidera Grupo A na Taça Guanabara

RIO - Depois da vitória fácil na estreia, o Vasco teve de suar um pouco mais para vencer o segundo jogo seguido no Campeonato Carioca, nesta quarta-feira: 4 a 2 sobre o Macaé, em São Januário. Depois de começar atrás no placar, os vascaínos conseguiram a virada, permitiram que o time rival diminuísse a vantagem, mas no fim marcaram o quarto gol, com o capitão Dedé em cobrança de pênalti. O Vasco lidera o Grupo A da Taça Guanabara - o primeiro turno do Estadual.

A partida foi marcada pelos gritos da torcida de "Fica, Dedé". Durante o dia, o Vasco recusou oferta do Corinthians pelo zagueiro. O time comandado pelo técnico Gaúcho não repetiu o bom futebol do primeiro jogo, a vitória por 3 a 0 sobre o Boavista. Até fazer o gol de empate, aos 15 minutos, o Vasco não havia criado nenhuma chance.

O primeiro susto foi aos 5 minutos. Jones, impedido, recebeu passe na pequena área e, sozinho de frente para Alessandro, bateu para fora. O árbitro não marcou impedimento. O Vasco seguiu sem fazer nenhum ataque de perigo e, dez minutos depois, Michel recebeu pela esquerda, levou para o meio e, de fora da área, bateu no canto; Alessandro não conseguiu chegar: 1 a 0 para o Macaé.

Mas o empate não demorou. Cinco minutos depois, Abuda cruzou na cabeça de Bernardo, que encobriu o goleiro Luís Henrique. Aos 25, por pouco o Macaé não conseguiu voltar à frente no placar. Norton cruzou pela esquerda, Ricardinho cabeceou e acertou o travessão. Aos 31, o Vasco conseguiu a virada em um bonito gol. Depois de trocar passes com Eder Luis antes da entrada da área, Carlos Alberto tirou do zagueiro e bateu colocado, à meia altura, no canto.

Logo na volta do segundo tempo, aos 4 minutos, o Vasco ampliou. Depois de cobrança de escanteio, Eder Luis cruzou para a área, o zagueiro André Ribeiro dominou e bateu forte, sem chance para o goleiro. A etapa estava sem muitas emoções até os 31, quando André Ribeiro puxou a camisa de Anderson Costa dentro da área: pênalti para o Macaé. Ele mesmo bateu e diminuiu a distância no placar.

Aos 46 minutos, Eder Luis foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. Dedé cobrou forte, no canto direito, e fechou o placar. "Treinamos (cobranças) eu, Carlos Alberto e Bernardo, mas ali me senti bem e pedi ao Carlos Alberto, que me deixou bater", disse o zagueiro. "Fico feliz com esse carinho (da torcida), desde a Libertadores que não fazia gol".

VASCO 4 x 2 MACAÉ

VASCO - Alessandro; Abuda, Dedé, André Ribeiro e Wendel (Dieyson); Fillipe Soutto, Pedro Ken, Jhon Cley (Dakson) e Bernardo; Eder Luis e Carlos Alberto. Técnico: Gaúcho.

MACAÉ - Luís Henrique; Daniel, Diego Macedo, Douglas Assis e Rodrigo Fernandes; Gedeil, Leandro Teixeira (Lenon), Norton e Michel (Paulo Vitor); Jones (Anderson Costa) e Ricardinho. Técnico: Toninho Andrade.

GOLS - Michel, aos 15, Bernardo, aos 20, e Carlos Alberto, aos 31 minutos do primeiro tempo; André Ribeiro, aos 4, Anderson Costa (pênalti), aos 33, e Dedé (pênalti), aos 47 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - André Ribeiro (Vasco); Daniel e Ricardinho (Macaé).

ÁRBITRO - Eduardo Cordeiro Guimarães.

RENDA - R$ 47.450,00.

PÚBLICO - 2.787 pagantes.

LOCAL - Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).