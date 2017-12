Vasco faz acordo com grupo mexicano O presidente do Vasco, Eurico Miranda, retornou nesta quarta-feira de Miami e confirmou que o clube assinará acordo em janeiro com o grupo mexicano Nova Media. A Vasco da Gama Licenciamentos será extinta e uma nova empresa será formada para administrar o futebol do clube, "com participação igual do Vasco e dos parceiros", como ressaltou Eurico. Por esse acordo, o Vasco receberá US$ 12 milhões, o que garantirá a permanência de Romário no clube, no mínimo, por mais seis meses. De acordo com Eurico, a gerência de todo o futebol será do Vasco e os parceiros cuidarão da área de marketing.