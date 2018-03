Vasco faz amistoso com o Madureira O Vasco realizou nesta terça mais um treinamento no Vasco-Barra, na zona oeste, e o técnico Antônio Lopes preparou a equipe para o jogo-treino desta quarta, contra o Madureira. O treinador fez algumas modificações no time em relação ao que empatou com o Olaria, no último fim de semana. O meia Bruno Lazaroni atuou como titular e o volante Haroldo, que vem agradando o treinador, foi mantido no time. Jorginho, que havia atuado no meio contra o Olaria, retorna para a lateral-esquerda e Wederson fica no banco de reservas. Lopes disse que gostaria de contar com mais um atacante, porém, sabe que o Vasco não pagará mais do que R$ 50 mil de salário. "Esses jogadores que estão sem clube precisam se adequar à nova realidade do futebol", afirmou o treinador, referindo-se a atletas como Beto e Oséas que não aceitam diminuir o valor dos salários.