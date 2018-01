Vasco faz jogo-treino contra Duque O Vasco disputa neste sábado, às 17 horas, um jogo-treino contra o Duque de Caxias, em São Januário. Romário não treinou na sexta, mas vai estar em campo, segundo informou o técnico Joel Santana. Outra presença certa é a do português Dominguez, recém-contratado. Será a primeira vez que ele começará na equipe como titular. Para Joel, o jogo-treino vai ser importante para a seqüência do Vasco na Copa do Brasil e servirá também como preparativo para o Campeonato Brasileiro. Enquanto acerta o time depois da eliminação no Campeonato Carioca, o Vasco tenta um reforço para a camisa número 1. Desde 1985, a torcida do clube se acostumou a ver grandes goleiros em São Januário. Acácio, Carlos Germano, Hélton e Fábio fizeram nome no Vasco. Agora, porém, Everton, Cássio e Fabiano Borges disputam a posição. Nenhum dos três parece ter o perfil exigido pelos torcedores.