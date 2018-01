Vasco faz mistério por escalação O técnico do Vasco, Dário Lourenço, faz mistério na escalação da equipe que enfrentará o Coritiba, domingo, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. Yves, Coutinho e Júnior brigam por duas vagas no meio-de-campo. Mas, pelas declarações do treinador no treino pela manhã, a tendência é a de que Júnior ganhe mais uma oportunidade, provavelmente ao lado de Coutinho. A definição somente deve ocorrer no treino desta sexta-feira à tarde. Na verdade, Dário Lourenço ficou impressionado com a atuação de Júnior na Copa Rio-SP de juniores. Ele fez um gol na vitória do Vasco sobre o São Caetano, por 2 a 1, na quarta-feira.