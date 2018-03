Vasco faz nova tentativa para ter Romário O presidente do Vasco, Eurico Miranda, fez nesta quarta-feira mais uma tentativa para tentar a contratação do atacante Romário. O dirigente se reuniu durante a tarde com o procurador do atacante, Lusinho Morares. Eurico tenta uma solução negociada para o pagamento da dívida que o time vascaíno tem com o jogador. O valor gira em torno de R$ 9 milhões. Não bastasse a questão financeira, a diretoria do Vasco precisa contornar um outro problema se quiser trazer Romário: o relacionamento conturbado do jogador com uma facção das torcidas organizadas do Vasco. Na sua última passagem pelo clube, em 2002, o craque brigou com integrantes de uma destas facções. Disse à época, que não iria financiar a torcida. A solução para esta questão poderia vir de um ex-inimigo de Romário: Edmundo, que tem bom relacionamento com os torcedores, poderia se transformar num intermediário, promovendo a paz entre as partes.