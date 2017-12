Vasco faz primeiro treino nos EUA e Nenê elogia reforços

A pré-temporada do Vasco nos Estados Unidos começou nesta sexta-feira, quando o elenco fez seu primeiro treino em Boca Raton, na Flórida. No campo da Florida Atlantic University, o técnico Cristóvão Borges pela primeira vez esboçou o time que ele pretende levar a campo na Florida Cup.

Escalou a equipe com: Martín Silva; Madson, Luan, Rodrigo e Alan; Evander, Julio dos Santos, Escudero e Nenê; Muriqui e Thalles. A base é a mesma que terminou a temporada 2016, com duas novidades: o meia Escudero e o atacante Muriqui, ambos recém-contratados.

Os dois foram elogiados pelo meia Nenê, líder do time, que concedeu entrevista coletiva nesta sexta. "São dois jogadores importantes que vão nos ajudar bastante. Já conhecia o Muriqui, um cara bacana, jogador inteligente e rápido. O Escudero tem muita força e qualidade e pode ser um diferencial também para a equipe", comentou.

O jogador também falou sobre o torneio preparatório e a expectativa para a temporada. "A Florida Cup vai nos dar um entrosamento para começarmos o Carioca bem. O grupo está bem confiante nessa temporada. Precisamos dar tudo da gente desde o início. Esse torneio é bom para mostrarmos a nossa força."

O Vasco fará sua estreia no domingo, às 14h locais (17h de Brasília) contra o Barcelona de Guayaquil, do Equador. A partida, inicialmente prevista para Fort Lauderdale, foi transferida para a cidade do lado, Lauderhill.