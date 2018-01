Vasco faz proposta para Alex Alves O Vasco ainda não desistiu de reforçar o elenco para a temporada 2004. Nesta sexta-feira, a diretoria do clube apresentou uma proposta para o atacante Alex Alves, de 29 anos, que estava no Atlético-MG. O jogador se reuniu com o presidente Eurico Miranda e prometeu dar uma resposta até domingo. Nesta sexta-feira, o técnico Geninho comandou um treino coletivo para definir a equipe que vai enfrentar o Bangu, domingo, em Moça Bonita, pelo Campeonato Carioca. Ele tem duas dúvidas: na lateral-direita, Alex Silva e Claudemir lutam pela vaga; e no ataque, Anderson e Léo Macaé disputam para ver quem será o companheiro de Valdir.