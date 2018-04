Vasco faz treino de fundamentos O técnico do Vasco, Geninho, espera que o clássico contra o Botafogo, domingo, no Maracanã, marque o reencontro da equipe com a vitória. Convicto da necessidade de derrotar o rival para se afastar da zona de descenso, o treinador comandou nesta quarta um treino, em São Januário, em que enfatizou os fundamentos básicos do futebol. Sobre a busca da diretoria em contratar pelo menos um atleta até sexta-feira, período em que se encerra o prazo para os clubes se reforçarem para o Campeonato Brasileiro, Geninho acha muito "difícil" encontrar jogadores com boa qualidade técnica disponíveis no mercado. "Pelo o que está sendo ofertado, não seria a solução. Tem jogadores desconhecidos e de longa inatividade. Seria arriscado contratá-los. É melhor apostar na categoria de base", declarou o treinador.