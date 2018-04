Vasco faz treino em Minas e é festejado por torcedores

Os jogadores realizaram um trabalho muscular na academia da universidade e depois foram submetidos a um treino físico, no qual os preparadores vascaínos promoveram uma atividade de corrida com velocidade variada.

O Vasco fará um amistoso contra o Tupi, neste sábado, às 16 horas, no Estádio Municipal Radialista Mário Helênico, em Juiz de Fora, onde o técnico Paulo Autuori começará a promover testes no time visando principalmente a estreia no Campeonato Brasileiro, no próximo dia 26, contra a Portuguesa, no Rio.

O elenco vascaíno fará um novo treinamento na tarde desta quarta-feira, mas esta nova atividade do dia acontecerá no palco do amistoso do próximo sábado. Visando atrair uma boa quantidade de público para o duelo, o Vasco cobrará módicos R$ 20 por um ingresso do confronto, com direito a pagamento de meia-entrada para estudantes, maiores de 60 anos e menores de 12 anos.