Vasco fica no 2 a 2 com o União-MT Em sua estréia na Copa do Brasil, o Vasco apenas empatou com o União-MT, por 2 a 2, nesta quarta-feira à noite, em Rondonópolis. O time carioca chegou a estar vencendo por dois gols de vantagem, mas não conseguiu garantir o placar a seu favor. Com o resultado, um empate por até 1 a 1 ou uma vitória na partida de volta, no Rio, assegurará uma vaga na próxima fase para os vascaínos, que teriam por adversário o Moto Clube-MA. O gol marcado logo aos dois minutos do primeiro tempo, pelo atacante Alex Dias, deu a impressão de que o Vasco não encontraria dificuldades para golear o adversário. O time carioca armou suas jogadas ofensivas sem dificuldades e aos dez minutos ampliou a vantagem parcial no placar, desta vez com um forte chute do lateral-esquerdo Diego. Mas, passado o nervosismo inicial, o União-MT se organizou em campo e passou a aproveitar a vulnerabilidade da defesa vascaína. Aos 17 minutos, após uma cobrança de falta pela direita do meia Ivan, o lateral Filhão, de cabeça, descontou para a equipe vice-campeã estadual do Mato Grosso. No segundo tempo, o Vasco também dominou os minutos iniciais e pressionou o adversário, desperdiçando várias oportunidades de gol, com os meias Allann Delon e Róbson, além do atacante Alex Dias. A partir dos 20 minutos, o União-MT equilibrou o confronto e passou a intimidar a equipe carioca. Aos 33 minutos, o árbitro Sérgio Carvalho marcou uma falta inexistente a favor do União-MT, na entrada da grande área. Um minuto depois, Ivan cobrou a infração e empatou a partida, determinando a realização do segundo confronto no Rio.