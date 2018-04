Vasco fica sem jogadores na seleção do Campeonato Carioca

RIO - Depois de perder a final da Taça Guanabara (primeiro turno) e fazer uma péssima Taça Rio (segundo turno), o Vasco terminou o Campeonato Carioca sem que nenhum jogador fosse ao menos indicado à seleção da competição estadual, em eleição promovida pela Federação de Futebol do Rio (Ferj). Entre os 36 atletas que concorrem às 11 posições e mais ao título de revelação, há representantes de Audax, Madureira e Bangu, mas nenhum vascaíno.

Enquanto isso, o Vasco garantiu nesta sexta-feira a permanência do goleiro Alessandro, que virou titular após a saída de Fernando Prass para o Palmeiras, que não foi relacionado para os amistosos contra Tupi e Figueirense. Segundo o diretor René Simões, o técnico Paulo Autuori está observando o jovem Diogo Silva no gol.

"Não tem nada a ver com negociação. O Paulo Autuori está observando os goleiros e promoveu esse revezamento. O Alessandro está no grupo para o restante da temporada. Não houve absolutamente nada no sentido de uma saída do Vasco", disse o dirigente.

Outro que não foi relacionado para o amistoso contra o Figueirense, neste sábado, é o meia Fábio Lima. O jogador de 19 anos, emprestado pelo Atlético Goianiense, vinha recebendo muitos elogios da comissão técnica e havia sido titular no amistoso contra o Tupi, há uma semana.