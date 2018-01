Vasco fica sem Marcelinho por 10 dias O meia Marcelinho Carioca, do Vasco, deve ficar ausente da equipe nos próximos dez dias. O exame realizado na segunda-feira constatou um estiramento na coxa direita. A contusão, porém, não ocorreu no mesmo local das dores que o tiraram dos treinos na pré-temporada. O técnico Antônio Lopes, conformado com o desfalque, já anunciou que o substituto de Marcelinho será o jovem meia Danilo. ?A tendência é a de que ele atue. É um jogador que fecha bem o meio-de-campo e apóia o ataque", afirmou o treinador, ressaltando que descartou o atacante Ely Thadeu porque precisa de alguém no meio. Danilo ficou feliz com a possibilidade de ser titular, mas sabe que precisa mostrar um bom futebol para retribuir a confiança de Lopes. Após a saída de Ramon, o jogador seria efetivado no time, mas com a contratação de Marcelinho continuou na reserva. Nesta terça-feira, a diretoria do Vasco anunciou a liberação do lateral-esquerdo Leandro Eugênio. Ele queria ficar seis meses no clube enquanto os dirigentes desejavam tê-lo por um ano.