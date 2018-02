Vasco formaliza parceria com o Habib's nesta terça-feira

O Vasco anuncia oficialmente nesta terça-feira uma parceria com a rede de fast-food Habib’s, que prevê investimentos de revitalização no Estádio de São Januário e ações de visibilidade do clube nas lojas da franquia, que até agora trabalha no futebol em parceria com o São Paulo, com um quiosque no Morumbi. Veja também: Romário encara, nesta terça, julgamento no STJD por doping A diretoria do clube não quis antecipar mais detalhes sobre o acerto, que pode ser o primeiro patrocínio fixo na camisa cruzmaltina desde o fim do acordo com a empresa Procter & Gamble, que estampou a marca do sabão Ace até 2000. De lá para cá, o time teve apenas parceiros ocasionais, como o Banco BMG, que condicionou sua marca à busca de Romário pelo milésimo gol. Sobre o time, a diretoria tenta se esforçar em manter o atacante Leandro Amaral, que tem proposta de Botafogo e Fluminense e se irritou com a renovação automática e unilateral de contrato exercida pelo Vasco. Nesta segunda, o vice-presidente de Futebol, José Luís Moreira, pediu que o jogador tenha paciência e disse que acredita num "final feliz", com a permanência do atacante em São Januário.