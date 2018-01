Vasco bate Atlético-PR e renova esperanças de fugir do rebaixamento

O Vasco venceu o Atlético Paranaense por 2 a 0, neste domingo, no estádio do Maracanã, no Rio, pela 25.ª rodada, e mostrou que não está morto no Campeonato Brasileiro. Essa é a segunda vitória seguida da equipe, que soma agora 19 pontos e continua na lanterna, mas vai diminuindo a distância para os outros times que estão na zona de rebaixamento. O clube de Curitiba está com 38 pontos, na sétima posição.

As equipes voltam a campo para a 26.ª rodada no meio de semana. O Vasco vai a Belo Horizonte para enfrentar o Cruzeiro no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, às 22 horas, nesta quarta-feira. O Atlético recebe o Grêmio também na quarta, às 21 horas, no estádio Couto Pereira, em Curitiba.

O Vasco começou o jogo pressionando o Atlético e foi premiado pela motivação logo aos quatro minutos. A bola sobrou após um cruzamento pela direita, Julio César apareceu de trás e bateu com força para abrir o placar no Maracanã. A torcida vibrou muito com o tento.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Depois do gol, o clube carioca seguiu se lançando ao ataque, mas foi o Atlético quem criou a primeira jogada de perigo. Em um rápido contra-ataque, aos 16 minutos, Ewandro cruzou rasteiro para Walter, que, na pequena área, bateu para fora. Ele estava bem marcado pelo zagueiro Rodrigo.

Aos 18 minutos, Julio dos Santos enfiou a bola para Madson, que chegou livre dentro da área pela direita. O lateral errou o cruzamento para Leandrão e acabou recuando a bola para o goleiro Weverton. Aos 26, Rodrigo cobrou falta com violência e o arqueiro atleticano defendeu em dois tempos. Dois minutos depois, Marcos Guilherme invadiu a área do Vasco e chutou para o gol, mas o goleiro Martin Silva faz a defesa.

O jogo estava aberto e as duas equipes deixaram espaços. O Atlético chegou bem aos 35 minutos. Nikão recebeu dentro da área, cortou e chutou forte para o gol. Martin Silva fez ótima defesa. Aos 38, Leandrão cortou a marcação do Atlético, entrou na área e chutou forte para boa defesa de Weverton.

Aos 46 minutos, Walter fez boa jogada na entrada da área e passou para Hernández, que bateu rasteiro no canto. O goleiro Martín Silva salvou o time cruzmaltino com o pé e jogou a bola para escanteio. Aos 48, foi a vez de Weverton salvar o time paranaense. Nenê roubou a bola e deixou o atacante em posição muito boa. Leandrão bateu e o arqueiro do Atlético fez grande defesa.

Na segunda etapa, a bola bateu no braço de Kadu logo no primeiro minuto. Pênalti para os cariocas, que Nenê cobrou e ampliou a vantagem no placar para o Vasco. Com a desvantagem, o Atlético passou a atacar mais e deixou espaços na defesa. Depois, o jogo seguiu disputado, mas sem grandes chances de gol.

O Atlético tentou muito o gol, mas não criou lances perigosos e a defesa vascaína conseguiu anular as ofensivas. Aos 42 minutos, Rafael Silva desperdiçou boa chance de ampliar o placar ao invadir a área e bater fraco para Weverton defender.

ASSISTA AOS GOLS DA PARTIDA

FICHA TÉCNICA

VASCO 2 x 0 ATLÉTICO-PR

VASCO - Martin Silva; Madson, Rodrigo, Luan e Júlio César; Serginho (Rafael Vaz), Bruno Gallo, Julio dos Santos e Nenê; Jorge Henrique (Rafael Silva) e Leandrão (Riascos). Técnico: Jorginho.

ATLÉTICO-PR - Weverton; Eduardo, Vilches, Kadu e Sidcley; Otávio, Jadson (Dellatorre) e Nikão; Marcos Guilherme, Ewandro (Daniel Hernández) e Walter. Técnico: Milton Mendes.

GOLS - Júlio César, aos 4 minutos do primeiro tempo; e Nenê (pênalti), aos 2 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Martín Silva e Riascos (Vasco); Nikão e Ewerton (Atlético-PR).

ÁRBITRO - Andre Luiz de Freitas Castro (GO).

RENDA - R$ 255.180,00.

PÚBLICO - 9.220 pagantes (10.805 no total).

LOCAL - Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).